Не 470 млн рублей, а не менее 1 млрд: Навальный извинился перед Песковым за заниженную стоимость его дома (фото)

18:14, 18 сентября 2015
Мир
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Стоимость дома в Подмосковье, который приобрели пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и его нынешняя супруга Татьяна Навка, составляет не менее 1 млрд руб., а не 470 млн руб., как сообщалось ранее.

Об этом на своем сайте написал известный российский оппозиционер Алексей Навальный.

Он отметил, что такой вывод можно сделать по данным Real Estate Newsletter от ВТБ-24 за декабрь 2012 года, где собрана «наиболее актуальная информация по аренде и продаже лучших объектов недвижимости в Москве, Московской области и за рубежом».

Подчеркивается, что фотографии дома совпадают с теми, что были сделаны ранее, однако в 2015 году на снимках появилась пристройка, что повышает цену особняка.

Оппозиционер опубликовал спутниковые фото за 2011 и за 2015 года.

"С учётом новой пристойки, состояния рынка и курса доллара, мы делаем вывод, что в 2015 году госслужащий Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка приобрели своё гнездышко не менее, чем за один миллиард рублей", - сообщил Навальный.

"Вынужден принести свои извинения Дмитрию Пескову и Татьяне Навке. Вчера было опубликовано расследование, где указывалось, что эта пара в 2015 году купила дом стоимостью 470 млн рублей. Это неправда и не соответствует действительности", - подытожил Навальный.

Ранее стало известно, что фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за полгода до свадьбы купили дом площадью 779,2 кв.м. и два участка общей площадью 9373 кв.м.

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