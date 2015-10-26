Порошенко: оценки международных наблюдателей свидетельствуют, что админресурс на выборах не применялся

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с министром торговли США Пенни Прицкер.

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"Мне приятно констатировать, что, по предварительным оценкам международных наблюдателей неправительственных организаций - они констатировали отсутствие административного ресурса и административного влияния на волеизъявление граждан”, - сказал Петр Порошенко.