Порошенко: оценки международных наблюдателей свидетельствуют, что админресурс на выборах не применялся
14:34, 26 октября 2015Политика
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По предварительным оценкам международных наблюдателей неправительственных организаций, административный ресурс на местных выборах отсутствовал.
Порошенко заявил об отсутствии применения админресурса / Фото УНИАН
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с министром торговли США Пенни Прицкер.
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"Мне приятно констатировать, что, по предварительным оценкам международных наблюдателей неправительственных организаций - они констатировали отсутствие административного ресурса и административного влияния на волеизъявление граждан”, - сказал Петр Порошенко.
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