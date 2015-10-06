Главам ОГА советуют отказаться от участия в местных выборах или уходить с должностей

Об этом идет речь в заявлении партии «Наш край».

Как отмечают в партии, все участники избирательной кампании должны находиться в равных условиях. Между тем сегодня в областные советы разных регионов страны баллотируются 16 губернаторов и 37 их заместителей.

«Они не позволят себе проиграть, а значит – будут использовать админресурс и другие технологии получения голосов на выборах», - заявили в «Нашем крае». В партии уверены, что чиновники должны сложить свои полномочия ради честного участия в выборах или отказаться от участия в гонке.

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В партии утверждают, что участие в выборах губернаторов и их заместителей - прямой путь к фальсификациям со стороны власти.

«Позорной практикой нынешних выборов стало то, что избирательные списки ряда парламентских партий в областные советы возглавляют действующие председатели облгосадминистраций и их заместители. Мы требуем от всех глав областных администраций и их заместителей, которые принимают участие в местных выборах, сложить свои полномочия и тем самым предотвратить использование админресурса на выборах», - заявили в «Нашем крае».

По обнародованным сегодня данным общественной сети «ОПОРА», на выборах депутатов областных советов кандидатами стали 16 глав областных государственных администраций (Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской Волынской, Львовской, Киевской). Во всех регионах, где проходят выборы в областные советы (исключая Донецкую и Луганскую области), в депутаты областных советов баллотируется 37 первых заместителей и заместителей губернаторов.