В Житомире во второй тур прошли выдвиженцы от "БПП" и "Батькивщины" – штабы кандидатов

Об этом УНИАН сообщили в штабе кандидата в мэры Цимбалюк и подтвердили в штабе кандидата Сухомлина.

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Так, согласно параллельному подсчету протоколов с мокрыми печатями штаба Цимбалюк, первое место на голосовании 25 октября получает Сухомлин, за которого проголосовало 21 тыс. 38 избирателей или 26,24% житомирян. Второе место занимает Цимбалюк с 18 тыс. 580 голосов (24,42%).

В Житомирской городской избирательной комиссии сообщили, что, по предварительным данным, в лидерах на пост мэра находятся Сухомлин и Цимбалюк. Сейчас комиссия продолжает принимать протоколы с УИК.

Как сообщал УНИАН, на должность городского головы Житомира претендовали 16 кандидатов.