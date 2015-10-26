Выборы в Лисичанске признаны несостоявшимися - БПП
В Луганской области избирком Лисичанска признал местные выборы в городе несостоявшимися.
Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции БПП Сергей Алексеев, передает Украинская правда.
"Состоялось заседание местной избирательной комиссии, и она приняла решение признать выборы несостоявшимися", – сообщил он.
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По словам Алексеева, причиной такого решения, стало чрезмерное количество ошибок в названиях партий в бюллетенях.
"10-12 партий были записаны неправильно", – подчеркнул он.
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Ранее УНИАН сообщал, что избирательная комиссия в Красноармейске Донецкой области признала выборы такими, что не состоялись.