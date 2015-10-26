В городском избиркоме Харькова не менее 2,5 тысяч представителей УИК начали сдавать протоколы (фото)

В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии образовалась большая толпа из представителей 601 участковой избирательной комиссии, которые сдают протоколы с результатами подсчета голосов избирателей.

Как сообщили УНИАН в Гражданской сети ОПОРА, толпа образовалась сегодня под утро.

«Как свидетельствует наблюдатель ОПОРЫ с заседания комиссии, возникла значительная толпа, постоянно возникают скандалы из-за проблемы с организацией приема документов», - говорится в сообщении.

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Наблюдатели отмечают, что в городской избирательной комиссии почти одновременно собралось не менее 2,5 тысяч представителей участковых избирательных комиссий.

«Это «узкое место» в организации установления итогов голосования возникает в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 82 Закона Украины «О местных выборах», где указано, что именно в городскую территориальную избирательную комиссию должен быть сдан протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном участке по выборам депутатов областного совета в территориальном в избирательном округе», - отметили в сети ОПОРА.