Яценюк: Основная проблема - это подсчет голосов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве.

"Основная проблема, которая сейчас будет, - это подсчет голосов", - сказал премьер.

По его словам, основной задачей станет честный подсчет голосов, чтобы они были такими же прозрачными, как президентские и парламентские выборы в прошлом году.

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"Выборами занимается ЦИК, а правительство обязано обеспечить финансирование избирательных кампаний, что мы и сделали. И МВД обязано обеспечить правопорядок, мы тоже сделали. Поэтому сейчас очень важно, чтобы это голосование прошло спокойно", - сказал глава правительства.

Яценюк подчеркнул, что сейчас самое главное - подведение итогов голосования, которое требует, как профессионализма от членов избирательной комиссии, так и честности, прозрачности и жесткого контроля от наблюдателей и членов избирательных комиссий.

Глава правительства также добавил, что от этих выборов ожидает ремонта дорог, ремонта школ, больниц и правильного использования местного бюджета.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходят очередные местные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Они проводятся на основе нового закона «О местных выборах», который предусматривает избрание депутатов сельских и поселковых советов по старой мажоритарной системе относительного большинства, а депутатов областных, районных, городских и районных в городах советов - по пропорциональной избирательной системе в многомандатном избирательном округе по избирательным списками местных организаций политических партий с закреплением кандидатов в территориальных избирательных округах, на которые делится многомандатный избирательный округ.

В то же время выборы сельского, поселкового, городского (городов, количество избирателей в которых меньше чем 90 тысяч) головы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе - то есть в один тур.

В городах же, где количество избирателей равно или больше 90 тысяч, выборы мэров проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства, то есть для победы кандидат должен набрать не менее 50%+1 голос, иначе будет объявлен второй тур выборов. Датой проведения второго тура выборов мэров крупных городов ЦИК определила 15 ноября.

14 июля Верховная Рада приняла закон о местных выборах, а 17 июля назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье, 25 октября 2015 года.