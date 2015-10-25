Избирательная кампания в Харькове была грязной - движение "Честно"

Об этом она сказала в комментарии Радио Свобода.

«Избирательная кампания в Харькове проходила традиционно грязно. Очень трудно спорить или бороться с теми ресурсами, которые есть у действующего городского головы, безоговорочного лидера», - сказала Борзило.

По ее словам, альтернативным партиям очень сложно «пробиваться» в Харькове.

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В то же время, оценивая появление новых политических сил в целом в Украине в результате местных выборов, представитель общественного движения «Честно» заявила, что шансы на их политическое будущее есть.

«Не все так плохо, реально появляются новые политические партии, которые развивают себя не как политические проекты, не только под выборы, как обертка, или какой-то микс старых, испорченных политических продуктов. Расстраиваются новые политические силы - «Сила людей», «Демократический альянс», не по инициативе политиков, а по инициативе местных общественных групп», - сказала Борзило.

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По итогам экзит-пола Комитета избирателей Украины, в Харькове на выборах мэра действующий мэр Геннадий Кернес набрал 59,3% голосов избирателей, а это значит, что второго тура выборов не будет. Согласно данным КИУ, вторую позицию занимает Тарас Ситенко от «Самопомочи» (16,4%), далее идет самовыдвиженец Юрий Сапронов (6,3%), экс-губернатор Игорь Балута (5,3%), Александр Давтян из «Блока Петра Порошенко» получил 4,5% голосов.

По предварительным данным, преодолели 5-процентный барьер в горсовет Харькова партии «Видродження», «Самопомич», «Блок Петра Порошенко».