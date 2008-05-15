Янукович: сегодня нужно думать не о выборах, а как страну спасать

Все, что сегодня делается властью в Украине, направлено на победу на предстоящих президентских выборах.

Об этом заявил на заседании оппозиционного правительства лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что в частности выборы в Киеве являются незаконными и их инициаторы «рассчитывали, что удастся захватить этот стратегический плацдарм для будущих президентских выборов». «Все, что сейчас делается – это делается только ради того, чтобы любой ценой победить на выборах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он отметил, что уже сегодня речь идет о досрочных парламентских выборах. «Что получит страна? Сегодня нужно думать не о выборах, не о рейтингах отдельных политиков или политических сил, а нужно думать как спасти страну, как строить экономику, повышать уровень жизни людей», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, сегодня основная задача - это снизить инфляцию, остановить рост цен.