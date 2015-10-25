В Черкасской области неизвестные проводят экзит-пол – КИУ

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель правления черкасского отделения Комитета избирателей Украины Максим Михлик, в Шполе и Умани зафиксировали людей, которые с бейджиками с надписью «экзит-пол» опрашивают людей не на выходе с участка, а перед тем, как избиратели проголосуют.

В КИУ предполагают, что это одна из технологий подкупа избирателей, поскольку таким образом люди могут убеждать избирателей голосовать за конкретного кандидата.

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Кроме того, наблюдатели КИУ зафиксировали в области политическую рекламу накануне выборов.

Так, в Черкассах стояли билборды партий «Видродження», «Батькивщины». В день тишины, накануне выборов, зафиксирована агитация представителями кандидата на городского голову от партии РПЛ. Не прекратили собственную рекламу «Партия свободных демократов», БПП «Солидарность».

Также, сегодня наблюдатели КИУ фиксируют скрытую агитацию на избирательных участках - замечены люди с нашивками Оппозиционного блока и БПП «Солидарность».