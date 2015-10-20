Подкуп избирателей, джинса и агитация обошлись партиям в 2 миллиарда гривень - эксперты

Об этом говорится в совместном исследовании Комитета избирателей Украины и интернет-издания Depo.ua, обнародованном на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил главный редактор Depo.ua Виталий Пирович, местные выборы обошлись политикам в сумму не меньшую, чем потраченная на последние парламентские выборы: крупнейшие политические партии потратили на выборы не менее 1,8 млрд гривень.

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По словам эксперта, эти расходы можно разделить на 4 большие группы: прямая реклама (на улицах, телевидении, радио, в печатных и электронных СМИ); скрытая реклама, или так называемая “джинса”; расходы на содержание избирательных штабов и подкуп избирателей: как прямой - продукты питания, купоны на бесплатные услуги, наличные средства, так и опосредованный - обустройство детских площадок, дорог, скамеек и тому подобное.

Также Пирович отметил, что только на так называемую наружную рекламу политики выкупили почти 75% всех рекламных площадей, то есть около 15 тысяч билбордов, потратив на такую рекламу за 2 месяца избирательной гонки в целом 105 млн гривень. Телевизионная реклама обошлась политикам в 550-600 млн гривень. А заказные рекламные сюжеты, так называемая “джинса” - в 200 млн гривень.

Таким образом, общая сумма затрат на телевизионную рекламу составляла почти половину от всех затрат на выборы — 800 млн гривень.

В свою очередь генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что, по подсчетам КИУ, чтобы стать депутатом областного совета, кандидат должен купить около тысячи голосов избирателей по 300 гривень за голос. То есть, на прямой подкуп в одном округе кандидатам необходимо расходы 300 тыс. гривень.

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Для депутата городского совета стоимость одного голоса и минимальное количество купленных избирателей зависит от размеров города: в малых городах - 100 гривень за голос при необходимости купить 300 голосов, а в больших - при необходимости купить 500 избирателей общие расходы на подкуп составляют около 150 тыс. гривень. Таким образом, по подсчетам КИУ, рекламная кампания, включая возможный прямой и косвенный подкуп избирателей, в небольшом городе будет стоить около 100 тыс. гривень, в большом — 600 тыс.

В целом участники данного исследования посчитали, что на каждого избирателя политики в ходе нынешней избирательной кампании потратили около 10 гривень.

Как сообщал УНИАН, кампания по очередным выборам депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов началась 5 сентября. Голосование состоится 25 октября.