В этом году на выборах меньше "черного пиара" и конкуренции между кандидатами - комитет избирателей

Об этом генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

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«Несмотря на несовершенство закона о выборах, мы получили довольно положительную тенденцию – уменьшение конкуренции в избирательных округах. Если по мажоритарной составляющей в избирательном округе кандидат конкурировал друг с другом и прилагал много усилий, чтобы получить по крайней мере на один голос больше, то на этих выборах конкуренция больше сместилась в партийные списки. То есть кандидату не нужно набрать просто большинство, а нужно получить высокие показатели для того, чтобы попасть в проходную часть списка. Это привело к тому, что на нынешних выборах мы увидели в избирательных округах уменьшение уровня конкуренции, а соответственно, фактически, минимизацию механизмов «черного пиара». Все «черные технологии», которые имели место, – проблема мажоритарной составляющей, проблема мэрских выборов. В избирательных округах проблема «черного пиара» во время избирательного процесса была фактически минимизирована», - сказал Кошель.

По его словам, «черный пиар» фактически перешел в конструктивную плоскость.

«Впервые за всю многолетнюю историю наблюдения за выборами мы увидели, фактически, трансформацию «черного пиара» в более конструктивную плоскость. Если 10 лет назад «черный пиар» – обнародование, прежде всего, клеветнической информации, то впервые на этих выборах мы увидели огромную волну так называемого «черного пиара», который фактически был способом информирования о действиях своих оппонентов», - добавил гендиректор КИУ.

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Кошель также отметил, что благодаря нововведениям в новом избирательном законе во время текущей кампании по местным выборам наблюдается частичное уменьшение механизмов подкупа избирателей.

По словам Кошеля, также новое избирательное законодательство стало стимулом для развития партийной системы.

«Фактически, законодатель заставил партии развивать свои организации, искать новые лица среди женщин, искать новых активистов для того, чтобы получать результаты на выборах», - добавил он.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.