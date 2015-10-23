Боевики возобновили обстрелы позиций сил АТО в Песках и Опытном
07:34, 23 октября 2015Война
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Вчерашний вечер и сегодняшняя ночь в зоне проведения АТО не были спокойными. Боевики возобновили обстрелы позиций украинских военных.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Начиная с 21.42 и почти до 23 часов боевики обстреливали наши позиции в районе населенного пункта Пески, а по Опытному работал гранатомет бандитов", - отмечается в сообщении.
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Также в пресс-центре сообщили, что в районе Широкино боевики осуществляли провокационные действия, стреляя из гранатометов, стрелкового оружия, а в 00.26-0.31 с использованием 82 мм миномета.
"Украинские военные, следуя Минским договоренностям, ответный огонь не открывали", - подытожили в пресс-центре.
Из штаба АТО сообщают, что боевики открыли огонь недалеко от Донецка и Мариуполя
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