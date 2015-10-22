Глава ЦИК: Второй тур выборов мэров крупных городов должен состояться 15 ноября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в четверг.

Председатель ЦИК напомнил, что на этих местных выборах используется мажоритарная избирательная система абсолютного большинства на выборах городских голов городов с количеством избирателей более 90 тыс. человек.

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Охендовский отметил, что в целом в Украине таких городов 44. Часть из них находится во временно оккупированном Крыму и временно неконтролируемых властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Итак, всего в 35 городах с количеством избирателей более 90 тысяч будет применяться на выборах мэров мажоритарная избирательная система абсолютного большинства", - сказал он и добавил, что для победы необходимо набрать 50% +1 голос.

В случае, если ни один из кандидатов 25 октября не наберет такого количества голосов, территориальные избирательные комиссии назначат повторное голосование на 15 ноября.

При этом будет заново сформирован состав всех участковых избирательных комиссий в соответствующих городах, отметил председатель ЦИК.