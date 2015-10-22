Решение ЕС по безвизовому режиму для Украины не должно базироваться на "политических мотивациях" – Яценюк

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Для граждан Украины очень важно, чтобы Украина получила возможность безвизовых поездок в Евросоюз, – сказал Яценюк. – И та техническая работа, которая выполняется Украиной совместно с Еврокомиссией, позволяет говорить о том, что мониторинговая миссия (ЕС – УНИАН) имеет все шансы для выдачи положительного результата по продвижению Украины к безвизовому режиму».

Читайте такжеВ ЕС рассказали, сколько у Украины осталось времени на выполнение условий безвизового режима

При этом Яценюк отметил важность того, чтобы решение ЕС базировалось именно на технических результатах работы миссии, а не на «политических мотивациях».

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк отметил, что Украина ожидает завершения процесса ратификации странами Европейского Союза Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, подписанного в 2014 году, до конца текущего года.