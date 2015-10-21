BBC: Мигранты подожгли палаточный лагерь в Словении

Об этом сообщает BBC Украина.

Мигранты подожгли палатки в Брежице, протестуя против власти Словении, которая, по их мнению, слишком медленно регистрирует людей и перевозит их до границы с Австрией, говорят свидетели.

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Жители лагеря также жаловались, что им не хватает еды, воды и одеял в лагере.

Много мигрантов направляются через западные Балканы в северную Европу.