BBC: Мигранты подожгли палаточный лагерь в Словении

23:58, 21 октября 2015
Политика
1596 0

В транзитном лагере в Словении подожгли палатки. Как сообщается, это сделали мигранты, недовольные тем, как к ним относятся.

REUTERS

Об этом сообщает BBC Украина.

Мигранты подожгли палатки в Брежице, протестуя против власти Словении, которая, по их мнению, слишком медленно регистрирует людей и перевозит их до границы с Австрией, говорят свидетели.

Читайте такжеПарламент Словении дал армии полномочия для контроля на границе

Жители лагеря также жаловались, что им не хватает еды, воды и одеял в лагере.

Много мигрантов направляются через западные Балканы в северную Европу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter