В горизбиркоме Мариуполя поймали шпионов, милиция пыталась замять инцидент – кандидат в мэры

Об этом на своей странице в Facebook сообщил кандидат на пост городского головы Мариуполя от УКРОПа Роман Соколов. По его словам, милиция, приехавшая на вызов, не хотела обыскивать задержанных. «Патриоты настояли, и при обыске сумки одного из них были обнаружены балаклавы. Под натиском общественности задержанных завели в отдельную комнату для обыска, туда же зашли двое наших понятых. Сотрудники милиции стали предлагать понятым разойтись по-человечески и просто это все замять», – сообщил Соколов.

Вчера в помещении городской избирательной комиссии были задержаны 2 человека. Они вели съемку скрытой камерой заседания ... Posted by Роман Соколов on Wednesday, 21 October 2015

По его словам, не исключено, что задержанные являются сотрудниками милиции в штатском.

«Кроме того, был выявлен неизвестный человек в милицейской форме и с автоматом. Он был без документов. Милиционеры сказали, что это их сотрудник, просто забыл документы дома или в машине, но это не отнимает у него права носить автомат, бронежилет и каску», – рассказал «укроповец».

Ввиду полного бездействия и беспредела со стороны сотрудников милиции было принято решение вызвать представителей СБУ. Они увезли задержанных для выяснения обстоятельств, а неизвестного с автоматом увел один из сотрудников милиции.