Реформированная судебная система может начать работу с 1 января
14:16, 21 октября 2015Политика
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Реформированная судебная система с обновленным кадровым составом судей может начать работу с 1 января 2016 года в случае, если Верховная Рада примет соответствующие изменения в Конституцию.
Петренко говорит, что с 2016 года может начать роблоту судебная реформа / УНИАН
Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в Киеве.
“У парламента есть все возможности для того, чтобы уже с начала следующего года заработала новая судебная система. Для этого нужны изменения в Конституцию", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, судьями-взяточниками будет заниматься отдельный отдел Национального антикоррупционного бюро Украины.
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