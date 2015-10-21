Реформированная судебная система может начать работу с 1 января

14:16, 21 октября 2015
Политика
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Реформированная судебная система с обновленным кадровым составом судей может начать работу с 1 января 2016 года в случае, если Верховная Рада примет соответствующие изменения в Конституцию.

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Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в Киеве.

“У парламента есть все возможности для того, чтобы уже с начала следующего года заработала новая судебная система. Для этого нужны изменения в Конституцию", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, судьями-взяточниками будет заниматься отдельный отдел Национального антикоррупционного бюро Украины.

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