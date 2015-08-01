Судьями-взяточниками будет заниматься отдельный отдел Антикоррупционного бюро

Об этом в интервью ТСН.uа сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, сообщили УНИАН в пресс-службе НАБ.

По его словам, одним из приоритетных направлений работы Национального антикоррупционного бюро является борьба с коррупцией в судах.

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Отвечая на вопрос, как бороться со взяточничеством в суде, если дела будут рассматриваться именно в судах, Сытник отметил, что существенно минимизирует риск принятия незаконного решения надлежащее расследование уголовного дела.

«Я по своим делам видел, когда речь шла о взятке в размере 500 тыс. - 1 млн долларов, какое действительно на судей было воздействие, чтобы они приняли по этому делу какое-то определенное решение. Но, во-первых, мы контролировали ход дела до того, как будет вынесен приговор и он вступит в силу, и, во-вторых, если доказательства получены надлежащим образом и они явно доказывают вину подозреваемого, то судье очень трудно принять явно незаконное решение», - отметил директор НАБ.

Он также сообщил, что имеет опыт сопровождения дел в судах до вынесения окончательных приговоров.

«Когда я возглавлял следственную группу по делу заместителя мэра города Вишневого, и речь шла о взятке в 500 тыс. долларов, то я видел, что такое попытка подкупить судью, но приговор был - 10 лет лишения свободы и конфискация. И этот приговор устоял и в апелляционной инстанции, а там тоже были попытки повлиять на судей. Но эти влияния мы нивелировали, в том числе и с помощью журналистов, которые постоянно «держали градус» по этому делу. Поэтому просто не будет, но опыт мы имеем», - заверил Сытник.

По его убеждению, судебная реформа, которая проводится в Украине, будет очень сложной, потому что первые, кто против ее реализации – это сами судьи. Но Сытник уверен, что она будет проведена.

«Такая ситуация долго в государстве не может сохраняться. Будут саботировать эту реформу, но она будет идти. Обратите внимание, что сегодня впервые в истории Высшую квалификационную комиссию возглавил не судья, а адвокат, который никогда не работал в государственных органах. Это тоже говорит, что есть политическая воля на проведение реформы», - считает директор НАБ.