Апелляционный суд подтвердил приговор российскому шпиону - 9 лет тюрьмы
Апелляционный суд Черниговской области оставил без изменений приговор Деснянского районного суда Чернигова, которым гражданин Российской Федерации был осужден за шпионаж.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в марте прошлого года при попытке получить секретные сведения в сфере оборонно-промышленного комплекса. Для прикрытия шпион использовал удостоверение члена общественной организации.
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Во время обыска в его квартире были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатка и специальные технические средства негласного получения информации.
В ходе досудебного следствия были получены неопровержимые доказательства вины злоумышленника.
В апреле этого года российский шпион был приговорен к 9 годам лишения свободы.
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