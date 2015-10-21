Апелляционный суд подтвердил приговор российскому шпиону - 9 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в марте прошлого года при попытке получить секретные сведения в сфере оборонно-промышленного комплекса. Для прикрытия шпион использовал удостоверение члена общественной организации.

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Во время обыска в его квартире были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатка и специальные технические средства негласного получения информации.

В ходе досудебного следствия были получены неопровержимые доказательства вины злоумышленника.

В апреле этого года российский шпион был приговорен к 9 годам лишения свободы.

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