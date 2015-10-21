Олейник обвинил Оппоблок в создании клона партии "Видродження"

Об этом заявил кандидат в депутаты Днепропетровского областного совета от политической силы Святослав Олейник.

Он отметил, что в список «Видродження» вошли лучшие учителя, врачи, директора крупных предприятий, агропромышленные производители и мэры городов, а также депутаты местных советов.

«Мы сконцентрировали самых продуктивных и самых уважаемых людей со всех районов нашей области, но нам и в голову не могло прийти, что по отношению к таким людям будет осуществляться не просто агрессивная, а действительно злая кампания с использованием клонов», - заявил Олейник.

Он подчеркнул, что за использованием таких грязных технологий стоят представители «Оппозиционного блока», которые прилагают грандиозные усилия, чтобы обмануть избирателей.

По мнению Олейника, сегодня неслучайно прозвучало официальное политическое заявление Блока Петра Порошенко о том, что их представители ни при каких обстоятельствах, ни в одном регионе не будут входить в коалицию с «Оппозиционным блоком».

«Отчасти это является следствием того, что БПП увидел настоящее лицо, увидел грязные методы и технологии представителей прошлого. Сегодня Оппоблок сам себя поставил вне закона, вне политической конкуренции – их никто не может воспринимать как честных политических партнеров. Их методы – это методы карточных шулеров, которые манипулируют фамилиями, манипулируют документами – это напёрсточники из 90-х годов», - добавил Олейник.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровске зарегистрирована для участия в выборах политическая партия-клон «Видродження» – проект под названием «Всеукраїнське обʹєднання "Видродження України"».

Список кандидатов поддельной партии «Всеукраїнське обʹєднання "Видродження України"» в областной совет возглавляет безработный уроженец Харьковской области Владимир Леонидович Куцин, в то время как председателем областной организации настоящей партии «Видродження» является генеральный директор «Никопольского завода ферросплавов» Владимир Семенович Куцин.

Во время выборов в областной совет настоящая партия «Видродження» в бюллетене будет стоять под номером 7.

Та же манипуляция использована на уровне городской организации, где список кандидатов технической партии «Всеукраїнське обʹєднання "Відродження України"» возглавляет безработный из Тернопольской области Анатолий Николаевич Крупский, тогда как главой Днепропетровской городской организации настоящей партии «Видродження» является первый заместитель городского головы Анатолий Федорович Крупский.

В бюллетене во время выборов в городской совет настоящая партия «Видродження» будет стоять под номером 2.