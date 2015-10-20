Политолог назвал лидеров и аутсайдеров в сфере антикоррупционной политики

В составе правительства окончательно определились лидеры и аутсайдеры в сфере антикоррупционной политики. Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Политолог отметил: «По шкале секторально-отраслевой прозрачности, первые места занимает тройка евроминистров — глава Минфина Наталья Яресько, Министр АПК Алексей Павленко и Министр экономического развития Айварас Абромавичус. Этих министров и вверенные им отрасли можно назвать самыми евроинтегрированными в составе Кабмина Яценюка. За последние полгода они заметно прибавили в прозрачности, в том числе и за счет системного и конструктивного диалога с европейскими и международными структурами», — сказал эксперт.

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Вадим Карасёв напомнил, что «такие выводы подтверждает и социологическое исследование Transparency International «Уровень восприятия коррупции бизнесом. Вторая волна». Так, согласно исследованию, аграрная отрасль стала едва ли не единственной в стране, которая добилась позитивных результатов в борьбе с коррупцией. Оценка уровня коррупции по сравнению с весной текущего года здесь улучшилась с -0,97 до -0,69 баллов. Количество предприятий отрасли, которые сталкивались с коррупцией, уменьшилось с 14,4% до 12,9%.

«Первую пятерку по прозрачности и антикоррупционным замкнули глава МВД Арсен Аваков и Министр образования и науки Сергей Квит. Среди аутсайдеров Минздрав с невразумительной кадровой политикой и регулярными тендерными скандалами. Отмечу Минсоцполитики, где не смогли наладить прозрачный механизм субсидирования граждан. Не утихают коррупционные скандалы и в сфере компетенции Минэнергетики, что также не прибавляет прозрачности данному ведомству», — заключил Вадим Карасев.