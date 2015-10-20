Эксперт: Указ президента о создании Координационного центра взаимодействия с Кабмином – поспешный и неудачный политический шаг Порошенко

Комментируя появление указа на сайте президента, эксперт отметил, что речь идет не о создании параллельного правительства, а, скорее, о ползучем расширении даже не президентских функций, а неконституционного органа под названием Администрация президента. «Если посмотреть в Конституцию, мы не найдем там такой структуры. А между тем именно этот орган теперь окажется выше и Кабмина, и даже самого президента», - подчеркнул политолог.

По его словам, создание таких координационных центров только усложнят и реформы, и взаимоотношения между президентом и премьером. «Совершенно не понятно, как парламент, опирающийся на парламентское большинство и избирающий Кабмин, вдруг получит еще один орган власти. Самое худшее – что указ о создании этого органа власти выписан так, что непонятна его ответственность ни перед правительством, ни перед парламентом. С политико-юридической точки зрения это нонсенс. Можно дать структуре какие-то полномочия, но не просто так, а передать их от кого-то – от президента, от премьер-министра. Но то, как это сделано с созданием Координационного центра – это, грубо говоря, то же самое, что, находясь в магазине, подарить кому-то неоплаченный товар», - пояснил Виктор Небоженко.

«И совершенно не понятно, как собирается этот Координационный центр взаимодействовать с Верховной Радой. Он же не имеет полномочий для какой-то деятельности, не представлен в Верховной Раде и в Конституции. Поэтому не надо спешить. Это – очень поспешный и неудачный политический шаг президента Порошенко, который я объясняю не какой-то мудростью, а интригами внутри Администрации президента», - добавил он.

По мнению эксперта, в данной ситуации правительству следовало бы спокойно собраться на заседание и попросить президента вернуться в конституционное поле, пока это еще не поздно. «Это было бы правильно», - резюмировал Виктор Небоженко.