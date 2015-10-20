Эксперт: Указ президента о создании Координационного центра взаимодействия с Кабмином – поспешный и неудачный политический шаг Порошенко

14:20, 20 октября 2015
Политика
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Указ президента о создании Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров является поспешным и неудачным политическим шагом главы государства, заявил политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко во вторник, 20 октября.

REUTERS

Комментируя появление указа на сайте президента, эксперт отметил, что речь идет не о создании параллельного правительства, а, скорее, о ползучем расширении даже не президентских функций, а неконституционного органа под названием Администрация президента. «Если посмотреть в Конституцию, мы не найдем там такой структуры. А между тем именно этот орган теперь окажется выше и Кабмина, и даже самого президента», - подчеркнул политолог.

По его словам, создание таких координационных центров только усложнят и реформы, и взаимоотношения между президентом и премьером. «Совершенно не понятно, как парламент, опирающийся на парламентское большинство и избирающий Кабмин, вдруг получит еще один орган власти. Самое худшее – что указ о создании этого органа власти выписан так, что непонятна его ответственность ни перед правительством, ни перед парламентом. С политико-юридической точки зрения это нонсенс. Можно дать структуре какие-то полномочия, но не просто так, а передать их от кого-то – от президента, от премьер-министра. Но то, как это сделано с созданием Координационного центра – это, грубо говоря, то же самое, что, находясь в магазине, подарить кому-то неоплаченный товар», - пояснил Виктор Небоженко.

«И совершенно не понятно, как собирается этот Координационный центр взаимодействовать с Верховной Радой. Он же не имеет полномочий для какой-то деятельности, не представлен в Верховной Раде и в Конституции. Поэтому не надо спешить. Это – очень поспешный и неудачный политический шаг президента Порошенко, который я объясняю не какой-то мудростью, а интригами внутри Администрации президента», - добавил он.

По мнению эксперта, в данной ситуации правительству следовало бы спокойно собраться на заседание и попросить президента вернуться в конституционное поле, пока это еще не поздно. «Это было бы правильно», - резюмировал Виктор Небоженко.

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