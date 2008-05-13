Черновецкий просит у Ющенко защиты от ”неуравновешенного” Луценко

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что вынужден был обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой оградить его от министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр столицы заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя ход предвыборной кампании в городе.

“Я сегодня обратился к Президенту с тем, чтобы он меня оградил каким-то образом от психически неуравновешенного министра внутренних дел, который сам не знает, что делает, что говорит и какие команды отдает”, - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Городской голова также отметил, что ему не нравится то, что столичная милиция ему не подчиняется и он не может влиять на ее работу.

В частности, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ недоволен тем, как работает сегодня милиция в отношении проезда и парковок автомобилей по городу.

«Я часто гуляю в парках и вижу, как машины разъезжают уже там просто как по дорогам, и нам (городским властям – УНИАН) приходится тратить все больше денег на то, чтобы восстанавливать парки после такой совместной работы несознательных водителей с работниками Министерства внутренних дел», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.