Партия "Видродження" подала законопроект относительно моратория на коммунальные тарифы

Конституция гарантирует право каждого гражданина на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включая питание, одежду, жилье.

Указанная норма Конституции является особенно актуальной в условиях тотальной экономии. В нынешних условиях значительная часть населения Украины оказалась за чертой бедности и нет возможности своевременно и в полной мере оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги.

– Принятие этого законопроекта, который предлагает партия «Видродження», позволит снизить социальную напряженность, вызванную резким повышением цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обеспечить надлежащую защиту наиболее уязвимых слоев населения, повысить эффективность реализации конституционного права граждан на жилье и на достаточный жизненный уровень, – комментирует народный депутат Украины, лидер Николаевской областной организации партии «Видродження» Артем Ильюк.

В частности, документом предлагается до 31 декабря 2017 года ввести временный мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые определены в соответствии с Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах" и потребленном в быту природном газе и электроэнергии для потребителей-физических лиц.

Также предполагается введение моратория на принудительное взыскание единственного жилья, начисление и взыскание пени и других штрафных санкций, отключение жилищно-коммунальных услуг потребителям-физическим лицам, чей среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает двойной величины дохода – 3420 грн.

Также документ предусматривает введение дополнительных временных мероприятий для семей, проживающих в малогабаритных (социальных) жилых домах, предоставить право получать адресные жилищные субсидии, если размер платы за ЖКУ с учетом льгот, предоставляемых согласно действующему законодательству, превышает 10% (сегодня – 15%) среднемесячного совокупного дохода лиц, зарегистрированных в доме.