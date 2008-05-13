Стецькив увидел Балогу и Тимошенко в сценарии Москвы

Народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция «Наша Украина – Народная самооборона») называет «безумием» блокирование представителями Блока Юлии Тимошенко парламентской трибуны.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Когда часть большинства блокирует трибуну ВР Украины – это безумие, это разрушение власти как таковой», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

По его мнению, предпринимая такие шаги БЮТ, «уподобляется БАЛОГЕ, что просто недопустимо».

Депутат отметил, что незаслушивание Верховной Радой ежегодного Послания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с требованиями первым вопросам рассмотреть отставку Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя Фонда госимущества и принять антиинфляционные законы, свидетельствует об отсутствии «элементарного уважения к институтам государственной власти».

Т.СТЕЦЬКИВ считает, что и БАЛОГА, и БЮТ сегодня своим поведением являются реальными участниками сценария, который написан в Москве, и этот сценарий называется послабление и разрушение Украинского государства».

Он отметил, что «незаслушивание ежегодного Послания Президента - это не унижение ЮЩЕНКО, а это унижение власти как таковой».

«Сегодня БЮТ уподобился абсолютно провокационным и деструктивным действиям В.БАЛОГИ, и это свидетельствует, что они оба одинаковы и оба ответственны за расшатывание корабля под названием Украинское государство», - убежден депутат.

Он подчеркнул, что возлагает ответственность за эти действия на обе стороны: «и президентскую – из-за БАЛОГИ, и на БЮТ – из-за ТИМОШЕНКО, потому что они виновны и ответственны за то безумие, которое сейчас происходит».

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, «обе стороны должны опомниться», потому что люди перестанут доверять и В.ЮЩЕНКО, и Ю.ТИМОШЕНКО. «И появятся тогда новые лидеры, которые возьмут на себя ответственность за судьбу страны», - считает депутат.

В то же время он добавил: «Если кто-то думает, что на досрочных выборах в конце года кто-то выиграет, то ошибается – никто не выиграет». На уточняющий вопрос УНИАН, какие досрочные выборы он имеет в виду, Т.СТЕЦЬКИВ сказал: «Парламентские и, возможно, президентские».

Он отметил, что сначала ВР должна заслушать Послание Президента, а уже потом рассмотреть вопрос об отставке председателя ФГИУ. По словам Т.СТЕЦЬКИВА, парламент должен проголосовать за отставку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя Фонда госимущества, но БЮТ должен подать на рассмотрение ВР иную кандидатуру, чем Андрей ПОРТНОВ, на должность председателя ФГИУ.

По мнению депутата, после заявлений А.ПОРТНОВА в СМИ в адрес, в частности Президента, он не может занимать эту должность.

Как сообщал УНИАН, в 10.00 Президент В.ЮЩЕНКО должен был выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Однако депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, президиум, правительственную ложу и ложу судей.

По словам народного депутата от БЮТ Андрея ШЕВЧЕНКО, его фракция будет блокировать трибуну парламента, если до выступления Президента в Верховной Раде не будут приняты антиинфляционные законы и кадровые решения.

Позже член фракции БЮТ Сергей ТЕРЕХИН сообщил журналистам, что фракция БЮТ на данный момент проводит переговоры с Секретариатом Президента Украины относительно возможности принятия в парламенте в первую очередь антиинфляционных законов.