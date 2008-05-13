Ющенко не хочет увольнять Тимошенко - Яценюк

Президент Украины Виктор Ющенко не хочет увольнять Юлию Тимошенко с должности премьер-министра. Об этом заявил председатель Верховной Рады Арсений Яценюк в интервью «Главреду », опубликованном 12 мая.

«Ющенко не хочет освобождать Тимошенко от должности. В настоящий момент нет никакого смысла даже рассматривать этот вопрос», - сказал он.

По его словам, «нужно дать правительству, которое возглавляется Юлией Владимировной, возможность себя проявить». «И мы сделаем все для того, чтобы правительство работало в нормальных условиях», - отметил Яценюк.