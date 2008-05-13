Ющенко не хочет увольнять Тимошенко - Яценюк
11:16, 13 мая 2008Политика
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"Нет смысла рассматривать этот вопрос"
Президент Украины Виктор Ющенко не хочет увольнять Юлию Тимошенко с должности премьер-министра. Об этом заявил председатель Верховной Рады Арсений Яценюк в интервью «Главреду », опубликованном 12 мая.
«Ющенко не хочет освобождать Тимошенко от должности. В настоящий момент нет никакого смысла даже рассматривать этот вопрос», - сказал он.
По его словам, «нужно дать правительству, которое возглавляется Юлией Владимировной, возможность себя проявить». «И мы сделаем все для того, чтобы правительство работало в нормальных условиях», - отметил Яценюк.
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