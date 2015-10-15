В Нью-Йорке проходят выборы членов Совбеза ООН, среди кандидатов - Украина (прямая трансляция)

Об этом в Twitter написал глава представительства Украины при ООН Юрий Сергеев.

"Началось заседание Генассамблеи ООН, где будут выбирать 5 непостоянных членов СБ! Болейте за Украину, и успехов нам всем!", - отметил он.

Справка УНИАН. В Совет Безопасности входят 15 стран. Постоянными членами организации являются только пять из них, которые сыграли ключевую роль в создании ООН: Великобритания, Китай, Россия (как правопреемница СССР), США и Франция. Они также имеют право вето во время голосования.

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Остальные десять мест ежегодно обновляются наполовину. Выборы непостоянных членов проходят каждую осень на Генеральной ассамблее ООН. Страна должна заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН из 193-х, сначала пройдя процедуру утверждения в своих региональных группах: азиатско-тихоокеанской, африканской, восточноевропейской, латиноамериканской и группе западноевропейских и других государств.

Непостоянными членами Совета Безопасности ООН в 2015 году являются Ангола, Венесуэла, Испания, Иордания, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Нигерия, Чад и Чили. В последний раз Украина была непостоянным членом Совбеза около 15 лет назад.

На сегодняшний день членами ООН являются 193 страны.