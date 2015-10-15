ЦИК зарегистрировала представителя "Нашего края" кандидатом в мэры Херсона

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Сальдо кандидатом на должность Херсонского городского головы и в депутаты Херсонского городского совета от партии «Наш край». Такое решение комиссия приняла 14 октября.

Рассмотрев документы, поступившие в ЦИК, а также с целью защиты избирательных прав субъектов избирательного процесса и при отсутствии оснований для отказа в регистрации, комиссия зарегистрировала кандидата на должность Херсонского городского головы, а также кандидата в депутаты Херсонского городского совета представителя партии «Наш край» Владимира Сальдо.

Херсонский горизбирком обязан выдать Владимиру Сальдо удостоверение кандидата на должность городского головы и удостоверение кандидата в депутаты установленной формы. Кроме того, горизбирком до 15 октября должен внести изменения в решение об утверждении текстов избирательных бюллетеней, внеся в них фамилию представителя «Нашего края».

Ранее партия «Наш край» обратилась в ЦИК с просьбой принять решение о регистрации Владимира Сальдо кандидатом в мэры Херсона напрямую, ведь Херсонская городская избирательная комиссия в очередной раз не выполнила решение суда и не зарегистрировала Владимира Сальдо кандидатом на должность городского головы от «Нашего края».

В партии «Наш край» считают, что причиной таких решений комиссии являются попытки местных властей не допустить к выборам рейтингового кандидата. «Попытки снять Владимира Сальдо - это попытка или сорвать выборы, или способствовать избранию своего кандидата», - заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

Напомним, Херсонская городская избирательная комиссия отказывалась выполнять решения судов о регистрации кандидата от «Нашего края», в результате чего ЦИК прекратила полномочия херсонского горизбиркома. Новый состав городской избирательной комиссии также отказался выполнять решение.

Ранее попытки отказать в регистрации кандидатов от «Нашего края» были зафиксированы в Запорожье, на Волыни, Львовщине, Киевщине, Николаевщине, в Житомирской области. Однако в итоге суд отменил решение местных избиркомов и обязал их зарегистрировать кандидатов от партии.