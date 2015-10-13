Порошенко назвал неприемлемым шантаж по определению новых дат псевдовыборов в "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, во время рабочей поездки в Луганскую область глава государства отметил: «Мы предложили в рамках Трехсторонней контактной группы провести эти переговоры и четко определиться с содержанием, текстом и предварительными условиями, которые записаны в украинском законодательстве и гарантируются Украинской Конституцией. К сожалению, они приняли решение пойти другим путем и снова шантажировать Украину датами тех или иных выборов. Шантаж для Украины является неприемлемым».

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Порошенко также добавил, что «вместо диалога по разработке Закона, если будут пытаться таким образом объявлять новые даты фейковых выборов, - это приведет лишь к продолжению и углублению санкций. Я думаю, что в этом не заинтересован никто. Поэтому еще раз подчеркиваю - позиция Украины прямая и прозрачная. Все Минские договоренности должны быть выполнены. Да, мы сохраняем сейчас тишину. Да, отводится артиллерия калибром менее 100 миллиметров, танки, минометы, пушки. И это все делается для того, чтобы сделать перемирие постоянным".

Президент отметил, что должны быть освобождены украинские заложники, которые находятся на оккупированной территории и в России.

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«Должны быть выведены войска. Должна быть эффективно обеспечена деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а не так, что, когда обстреляли украинский трактор инженерных войск, а затем инспекторов ОБСЕ даже не допустили к месту, откуда боевики вели огонь, - это неприемлемо. В Париже было четко оговорено, что инспекторы ОБСЕ будут иметь не только доступ к территории буферной зоны, а ко всей оккупированной территории и, подчеркиваю это отдельно, к российско-украинской границе. Мы требуем немедленно выполнить это и обеспечить этот доступ. Итак, к сожалению, шантаж относительно определения даты нас отбрасывает от Минска, а не приближает к нему», - подчеркнул глава государства.