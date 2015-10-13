Яценюк надеется, что Рада примет пакета законопроектов по безвизовому режиму с ЕС в ноябре

Об этом он заявил на заседании правительства во вторник.

"Надеюсь, что мы на первой пленарной неделе, которая начнется 3 ноября, начнем работу для принятия в целом всех законопроектов, которые необходимы для введения безвизового режима", - сказал он.

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По словам Яценюка, условием имплементации безвизового режима является также введение новой системы идентификации граждан на базе биометрических данных.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин надеялся, что до 20 октября Верховная Рада примет 11 законопроектов, необходимых для выполнения условий по введению безвизового режима с ЕС.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом будет введен в следующем году.

Яценюк 13 октября поручил Государственной миграционной службе запустить национальную систему идентификации граждан, предусматривающую замену внутренних паспортов ID-картами с биометрическими данными и создание соответствующей электронной базы данных, с 1 января 2016 года.