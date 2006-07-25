Как уничтожить взятки

Ассоциация налогоплательщиков в странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии советует Украине использовать европейский опыт борьбы с коррупцией.

Соответствующую инициативу сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовала генеральный секретарь ассоциации Лариса АПАСОВА.

“Украине нужно взять на вооружение европейский опыт, когда малыми шагами, проектами, без громких заявлений и участия должностных лиц можно достичь значительных результатов в преодолении коррупции”, - сказал Л.АПАСОВ.

Она отметила, что вопросы коррупции в Украине и пути борьбы с ней обсуждались вчера на международной конференции при участии экспертов из Украины, Эстонии, Латвии, Венгрии и Казахстана.

Л.АПАСОВА сообщила, что на конференции были наработаны рекомендации для украинского общества и СМИ в отрасли борьбы с коррупцией.

Она сообщила, что практика борьбы, поисков виновных, громкие дела сами по себе не могут привести к позитивным сдвигам. По ее убеждению, ощутимых результатов в преодолении коррупции можно достичь только путем внедрения практики малых целей, сотрудничества с политическими партиями и общественными организациями.

“Мы хотим разработать концепцию, которая наполнит Программу прозрачных шагов реальным содержанием, приобщиться к которой сможет каждая общественная организация и любой гражданин. Данная программа предусматривает внедрение механизмов прозрачности во всех сферах жизни для предотвращения коррупции, которая в значительной мере зависит от уровня осведомленности граждан”, - сказала Л.АПАСОВА.

Она проинформировала, что для соответствующей координации усилий на базе интернет-страницы Международного комитета по защите прав налогоплательщиков Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии taxpayers.net.ua будет создан электронный бюллетень, который будет формироваться интерактивно всеми пользователями наподобие форума. Отличие будет заключаться в том, что формат общения будет давать возможность размещать не только комментарии и обсуждать проблемные вопросы по темам, но и печатать статьи, фотоматериалы.