Катеринчук: семьдесят-какой-то там кандидат в мэры обратился в суд

Окружной административный суд Киева оставил без удовлетворения исковое требование кандидата на должность Киевского городского председателя Владимира ШПАКОВИЧА о снятии с избирательной гонки в столице Николая КАТЕРИНЧУКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе кандидата в мэры столицы Н.КАТЕРИНЧУКА.

По данным пресс-службы, соответствующее решение было обнародовано сегодня во время судебного заседания.

„Я не исключаю, что семьдесят-какой-то там кандидат на должность мэра обратился в суд, чтобы снять меня с гонки по указанию действующей киевской власти", - заявил Н.КАТЕРИНЧУК. При этом он отметил, что исковое заявление "просто не могло быть удовлетворено, поскольку истец даже не предоставил суду достоверно установленных юридически значимых фактов нарушений избирательного законодательства с моей стороны, а в судебном заседании были объявлены исключительно предположения, что установлено в судебном решении".

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, так и непонятно, в каких именно нарушениях его, как кандидата, пытались обвинять.

„Но несмотря на все я рад, что подобные действия совершаются по отношению ко мне, что дает мне возможность окончательно пролить свет, и через суд также, на безумное давление, совершаемое по отношению ко мне”, - добавил Н.КАТЕРИНЧУК.