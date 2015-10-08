Порошенко отбыл с официальным визитом в Казахстан

Как сообщает президентская пресс-служба, в первый день визита глава государства проведет встречу с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым.

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«В пятницу, 9 октября, состоится двусторонняя встреча президентов Украины и Казахстана. Также под председательством глав двух государств состоятся переговоры в расширенном составе, по итогам которых запланировано подписание ряда двусторонних документов. Среди прочего будет подписана Дорожная карта, которая определит приоритеты развития двусторонних отношений Украины и Казахстана в торгово-экономической, топливно-энергетической, агропромышленной, транспортной, промышленной, космической сферах в 2015-2017 годах», - говорится в сообщении.

Также Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев примут участие в работе украинско-казахстанского бизнес-форума.