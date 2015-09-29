Назарбаев предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Азию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"70 лет назад, когда вместо неработающей Лиги Наций в Женеве создавалась Организация Объединенных Наций, было решено разместить ее штаб-квартиру в Нью-Йорке. Это было связано с тем, что в то время возросла роль западного полушария в международных отношениях. Центр развития мира переместился из старого света в новый, из Европы в новую точку глобального роста - США, Нью-Йорк", - сказал Назарбаев.

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Президент Казахстана считает, что с того времени многое изменилось и мир стал другим.

"В XXI столетии центр развития смещается в Азию, в крупнейший континент мира, где живет 2/3 населения планеты, сосредоточены огромные ресурсы. Мощный скачок экономик Азии, которые развиваются, обозначил новую реальность в глобальных процессах. Важно использовать этот исторический шанс, чтобы придать новый импульс взаимоотношениям государств с учетом этого процесса", - заявил Назарбаев.

В этой связи он предложил "подумать о переносе штаб-квартиры ООН в Азию".

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Назарбаев выразил надежду, что инициативы Казахстана будут услышаны странами-членами ООН.

Как сообщал УНИАН ранее, депутаты Госдумы предлагают перенести штаб-квартиру ООН из США в нейтральную страну — Швейцарию. В частности, член комитета Госдумы по обороне Игорь Зотов обратился с письмом к генсеку ООН Пан Ги Муну.