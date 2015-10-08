Рада сегодня рассмотрит необходимые для визовой либерализации законопроекты (прямая трансляция)

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, связанных с выполнением плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня предусмотрено также рассмотрение законопроекта о финансировании политических партий и о системе иновещания Украины.

Кроме того, будет рассматриваться вопрос реформирования государственных и коммунальных СМИ. Народные депутаты планируют рассмотреть президентские законопроекты относительно уплаты судебного сбора и исполнения судебных решений Парламент также рассмотрит законопроект об особом режиме специальной конфискации имущества.