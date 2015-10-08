СБУ не дает Роскосмосу запустить украинские ракеты "Зенит" - СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) не дает разрешения на выезд для подготовки к старту «Зенита» группе специалистов днепропетровского «Южмашзавода», сообщают Известия.

Этот «Зенит» должен доставить на орбиту космический аппарат «Электро-Л» № 2: старт планировался на июль этого года, затем — на октябрь, сейчас запланирован на 11 декабря, но и эту дату в Роскосмосе уже не подтверждают.

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Второй, уже доставленный на космодром «Зенит» должен в 2017 году отправить в космос научную обсерваторию «Спектр-РГ».

Без участия представителей завода-изготовителя осуществить запуск «Зенита» в рамках действующих нормативных документов невозможно.

Что делать в сложившейся ситуации, в Роскосмосе пока не решили.

"Вопрос по ракете-носителю для «Спектра-РГ», так же как и для «Электро-Л» № 2, будет решен в ближайшее время", — говорит Павел Примаков, начальник центра информационного обеспечения НПО им. С.А. Лавочкина, где делают «Спектр-РГ» и аппараты серии «Электро».

По словам источника в Роскосмосе, совещание с участием руководства космического агентства и предприятий намечено на следующую неделю. Обсудить планируется два сценария: либо Роскосмос возьмется запускать «Зенит» без представителей «Южмашзавода», либо космические аппараты отправит на орбиту другой носитель, а эти «Зениты» будут переданы компании «Международные космические услуги» (МКУ), которая предложила их выкупить с полной компенсацией понесенных бюджетом затрат.

Глава «Южмашзавода» тем временем настроен оптимистично.

"Скажу честно: политическое решение об участии наших специалистов принято, но документально оно пока не оформлено, — объяснил ситуацию генеральный директор «Южмашзавода» Сергей Войт. — Оформить мы его планируем до 10 октября. Мы сразу же оповестим Роскосмос. Группа наших специалистов сможет выехать на космодром сразу после получения разрешения, буквально на следующей неделе".

Отметим, что глава «Южмашзавода» ранее уже заявлял о принятии положительного решения по участию Украины в запусках, равно как и о получении документов. Однако за полгода после того заявления специалисты «Южмаша» так и не смогли попасть на Байконур.