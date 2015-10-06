В ЦИК объяснили, что нужно для проведения выборов в отдельных районах Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, об этом сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Аргитой Даудзе заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

"Центральная избирательная комиссия надеется, что уже в ближайшее время будут созданы предпосылки, необходимые для назначения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Верховной Радой Украины. Для этого должен быть принят соответствующий специальный закон. Кроме того, нуждается в восстановлении целостности Государственного реестра избирателей и избирательная инфраструктура в этих районах в целом. В частности, речь идет об определении возможности работы избирательных комиссий и проведения голосования в помещениях для голосования избирательных участков, которые существуют на постоянной основе с 2012 года, уточнение их границ, выяснение необходимости образования новых", - подчеркнул он.

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По его словам, также следует провести инвентаризацию помещений, оборудования, необходимых для работы как избирательных комиссий, так и органов ведения Государственного реестра избирателей, инвентаризацию избирательных урн. Мгновенное восстановление указанной инфраструктуры невозможно, для этого требуется определенное время

Еще одним важным вопросом, который требует решения перед назначением местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по мнению главы ЦИК, является обеспечение безопасности избирателей, членов комиссий, кандидатов, официальных наблюдателей. Охендовский также отметил, что будут нуждаться в надлежащей охране помещения избирательных комиссий, органы ведения Государственного реестра избирателей, помещения для голосования. Также, по его словам, необходимо решить вопрос безопасности транспортировки избирательной документации.

"Не вызывает сомнений, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут произойти только по украинскому законодательству, с соблюдением общепризнанных международных избирательных стандартов. Для этого необходимо обеспечить в частности свободу деятельности политических партий, отечественных средств массовой информации, свободу ведения предвыборной агитации, равенство возможностей для каждого кандидата. Только при соблюдении этих условий результаты выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей смогут быть признаны в Украине и в мире", - подчеркнул Охендовский.

Как сообщал УНИАН, лидеры боевиков так называемых ДНР и ЛНР заявили о переносе местных псевдовыборов на Донбассе.

Боевики согласились перенести "выборы" с 18 октября и 1 ноября на 21 февраля 2016 года, однако выдвинули перед Украиной ряд определенных условий.



