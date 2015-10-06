Перенос "ЛНР" и "ДНР" "выборов" дает новую надежду на политическое урегулирование конфликта - ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майи Косьянчич, распространенном во вторник в Брюсселе.

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«Вместе с недавно достигнутой договоренности об отводе оружия малого калибра, это заявление дает новую надежду на устойчивое политическое урегулирование конфликта на основе полного уважения международного права, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в ЕС считают, что это решение боевиков позволит подготовить надлежащие условия для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ под мониторингом Офиса демократических институтов прав человека. «Выполнение будет представлять собой важный шаг в направлении полной реализации Минских договоренностей», - отмечает представитель Могерини.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

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Порошенко по итогам встречи заявил, в частности, что ее участники подчеркнули недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых «ДНР» и «ЛНР» «будет принят отдельный закон».

Сегодня, 6 октября, главари «ЛНР» и «ДНР» перенесли «местные выборы» на 2016 год.