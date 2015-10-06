Выборы на Донбассе должны состояться после выполнения условий специального закона - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Луценко отметил, что очевидно, что в этом году выборы на Донбассе не состоятся.

В то же время уже в этом году должен состояться вывод российского контингента из Донбасса, а также выполнены другие необходимые условия.

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"Сейчас речь не идет о том, что выборы состоятся в этом году. Сейчас вообще не идет речь о том, что эти выборы могут состояться в нынешней ситуации", - сказал депутат и добавил, что выборы должны состояться после выполнения условий специального закона.

Такой закон, добавил парламентарий, должен приниматься Верховной Радой Украины.

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"Я лично, после разговора с президентом, уверен, что в этом законе будут поставлены условия для проведения выборов: вывод оккупационных войск, сдача оружия местными боевиками, обеспечение присутствия украинских СМИ на этих территориях, участие в выборах будут принимать исключительно партии, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины", - сказал Луценко и добавил также, что более миллиона внутренне перемещенных лиц должны голосовать по месту нынешнего проживания.

Сейчас такой законопроект, добавил депутат, еще не рассматривается.

"До конца года он должен быть разработан и принят", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи заявил, в частности, что ее участники подчеркнули недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых «ДНР» и «ЛНР» «будет принят отдельный закон».