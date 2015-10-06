Суд Днепропетровска признал незаконным бездействие избиркома в регистрации "Видродження"

Соответствующее решение было принято на заседании суда 5 октября.

Суд признал, что Днепропетровский избирком систематически нарушает закон Украины «О местных выборах», отказывая в регистрации списку кандидатов «Видродження» на выборах в городской совет.

«Была установлена противоправная деятельность городской территориально-избирательной комиссии», - заявил представитель «Видродження» в суде Роман Кругляк.

Кроме того, суд признал нарушения со стороны ТИК из-за отсутствия уведомления партии «Видродження» о дате и времени проведения жеребьевки по определению политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене. Суд обязал избирком разместить соответствующее решение избиркома на стенде официальных материалов для всеобщего ознакомления.

Напомним, ранее Днепропетровский окружной административный суд признал незаконным постановление городской избирательной комиссии об отказе в регистрации Анатолию Крупскому кандидатом на пост мэра города и списка кандидатов от партии «Видродження» на выборах в городской совет.

В постановлениях суда отмечалось, что выводы избиркома о подаче неполного пакета документов Анатолием Крупским и партией «Видродження» являются незаконными.

Как сообщалось ранее, Днепропетровская городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатов от партии «Видродження» в Днепропетровский городской совет. Также отказ в регистрации получил кандидат в мэры города от партии Анатолий Крупский. В то же время, ТИК зарегистрировала «клона» Крупского родом из Харьковской области.

После такого решения избиркома в городе началась круглосуточная акция протеста.

Кроме того, в Днепропетровской области подала документы на регистрацию партия-клон «Всеукраинское объединение «Відродження України», где главой также является Куцин, как и в настоящей партии «Видродження». Фейковый Куцин родом из Тернопольской области, а лидер «Видродження» Владимир Семенович Куцин – генеральный директор ПАО «Никопольский завод ферросплавов».

Против попытки не допустить партию к участию в предстоящих местных выборах в городе протестуют действующие депутаты городского и областного советов, работники

промышленных предприятий, учителя, медики, сотрудники органов местного самоуправления.

Анатолий Крупский назвал данную ситуацию яркой демонстрацией применения административного ресурса.

В штабе «Видродження» предполагают, что уже признанный судом незаконный отказ в регистрации кандидатам от политической силы – следствие сговора между партиями «Блок Петра Порошенко-Солидарность» и «Оппозиционного блока», представители которых председательствуют в ТИК в Днепропетровске.