АП: Выборы на Донбассе пройдут только после вывода российских войск и военной техники

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев подчеркивает, что выборы в Донбассе пройдут только после вывода российских войск и военной техники.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Заместитель главы АП обратил внимание, что во всех договоренностях, которые были заключены в Минске в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года, ключевым пунктом речь шла о выводе российских войск с территории Донбасса.

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"Это ключевая предпосылка для проведения демократических выборов, иначе это не будет соответствовать стандартам ОБСЕ/БДИПЧ. Поскольку согласно этим стандартам, выборы не могут проходить в военных условиях или под дулами пулеметов и винтовок", - подчеркнул Елисеев.

Таким образом, он объяснил, что сначала должны быть выведены войска и вооружение, а затем проведены выборы.

"Но мы делаем эти процессы параллельно. Мы стараемся готовить выборы, но в то же время подталкиваем боевиков... к выводу (техники и военных)", - сказал Елисеев.