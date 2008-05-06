Украину на инаугурации Медведева будет представлять уволенный посол
16:29, 06 мая 2008Политика
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Деман проработает до назначения преемника
|Олег Демин
Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ. Инаугурация состоится в Москве 7 мая.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 4 апреля своим указом освободил О.ДЕМИНА от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Российской Федерации. По словам В.КИРИЛИЧА, О.ДЕМИН будет работать до назначения нового посла.
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