Украину на инаугурации Медведева будет представлять уволенный посол

16:29, 06 мая 2008
Политика
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Деман проработает до назначения преемника

Новый посол Украины в России Олег Демин
Украину на инаугурации избранного президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА будет представлять посол Украины в России Олег ДЕМИН.

Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ. Инаугурация состоится в Москве 7 мая.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 4 апреля своим указом освободил О.ДЕМИНА от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Российской Федерации. По словам В.КИРИЛИЧА, О.ДЕМИН будет работать до назначения нового посла.

 

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