Украину на инаугурации Медведева будет представлять уволенный посол

Украину на инаугурации избранного президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА будет представлять посол Украины в России Олег ДЕМИН.

Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ. Инаугурация состоится в Москве 7 мая.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 4 апреля своим указом освободил О.ДЕМИНА от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Российской Федерации. По словам В.КИРИЛИЧА, О.ДЕМИН будет работать до назначения нового посла.