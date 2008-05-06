Кличко заявляет, что Черновецкий ”потерял” 52 дома

Команда Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО готовит фальсификацию результатов выборов по образцу 2004 года посредством массовых манипуляций с участками и отдельными домами.

Как сообщили УНИАН в пре-службе Блока Виталия Кличко, такими являются результаты деятельности рабочей группы Блока Кличко по проверке правильности утвержденных Киевской городской ТИК данных относительно всех избирательных участков города.

Так, по данным Блока Кличко, к границам избирательных участков внесены 5 несуществующих улиц и 71 нежилой дом, в частности управление Госохраны, комитет ВРУ, Нацбанк, Верховный Суд, СНБОУ, военную прокуратуру. Также городская ТИК вписала в свой реестр 13 несуществующих домов и объектов и 16 незаселенных домов, которые находятся на реконструкции или не сданы в эксплуатацию.

В Святошинском районе городская ТИК полностью продублировала границы двух избирательных участков, что позволяет вбросить голоса тысяч “мертвых душ”.

В то же время, в границы избирательных участков не включены жилые дома и целые улицы в районах, где на минувших выборах наибольшую поддержку получил Виталий КЛИЧКО и его Блок. “В целом подчиненные ЧЕРНОВЕЦКОГО «потеряли» по городу 52 дома (в основном многоэтажки), из которых 14 в Оболонском районе, 13 из них – на Оболонский набережной, где проживают преимущественно люди молодого и среднего возраста. 27 домов «недосчитаны» в Печерском районе, 8 – в Подольском, 3 – в Шевченковском”, - заявляет Блок Кличко.

Блок Виталия Кличко считает, что эти так называемые «списки избирателей» направлены на массовую фальсификацию волеизъявления киевлян. “Эти мошеннические схемы рассчитаны на вброс десятков тысяч бюллетеней «мертвых душ» за единого кандидата от власти – ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - отмечает Блок Кличко и сообщает, что подготовил соответствующее обращение к Киевской городской ТИК о необходимости немедленного устранения выявленных нарушений.

Блок Кличко предупреждает, что имеет “всю информацию относительно возможных нарушений закона во время голосования и сделает все для привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к незаконным действиям”.