Портнов говорит, что совещание ФГИУ отложили из-за Балоги

Совещание премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с руководителями региональных отделений Фонда госимущества, которое должно было состояться сегодня, во второй раз отложено из-за давления Секретариата Президента.

Об этом заявил назначенный правительством председатель ФГИУ Андрей ПОРТНОВ сегодня в интервью радио “Свобода”.

“Для того, чтобы не “разрывать” руководителей региональных отделений, чтоб не ставить их в неудобное положение, решили временно это совещание не проводить. Мы с ними работаем в телефонном и письменном режиме. Потому что руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА разослал всем председателям областных администраций письмо-требование, чтоб они довели до руководителей региональных отделений ФГИ, что на совещание к премьер-министру ехать не нужно», – сказал А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО планировала провести совещание с руководителями региональных отделений Фонда государственного имущества 29 апреля, а затем совещание было перенесено на 6 мая.

6 февраля Кабмин отстранил Валентину СЕМЕНЮК от должности главы ФГИУ и назначил выполнять эти обязанности А.ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в Конституционный Суд представления по поводу конституционности распоряжений правительства о руководстве Фонда госимущества.

25 апреля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.

В тот же день В.ЮЩЕНКО повторно остановил распоряжение Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИ и о начале конкурса по продаже ОАО “Одесский припортовый завод”.

Также 25 апреля Генеральная прокуратура Украины вынесла протест на распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от выполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины в связи с проведением служебного расследования, а также об утверждении условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО “Одесский припортовый завод”. В соответствии с законом о прокуратуре, протест прокурора останавливает действие опротестованного акта и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок после его поступления.

Вечером 25 апреля правительство отклонило эти протесты Генеральной прокуратуры Украины.