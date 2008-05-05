Пакет социальных гарантий от Блока Тимошенко ”стоит” 5 млрд. грн.

Кандидат в депутаты Киевсовета от БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО отмечает, что пакет социальных гарантий для киевлян от лидера избирательного списка БЮТ в Киевсовет Юлии ТИМОШЕНКО и кандидата на должность мэра Киева Александра ТУРЧИНОВА предусматривает финансирование на сумму около 5 млрд. грн.

Об этом В.БОНДАРЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В частности, по его словам, 540 млн. грн. предусматривается на ежемесячную доплату в сумме 500 грн. медицинским работникам. Кроме того, 712 млн. грн. планируется выделять на дополнительную помощь при рождении ребенка в сумме 25 тыс. грн., 171 млн. грн. - на ежемесячную выплату в сумме 500 грн. на ребенка в возрасте до одного года, а также около 180 млн. грн. - на ежегодную выплату на оздоровление детей дошкольного возраста.

В.БОНДАРЕНКО отметил, что социальный пакет от БЮТ предусматривает решение многих проблем киевлян, в частности, людей, имеющих проблемы со здоровьем, детей, пенсионеров.

По его словам, та социальная политика, которая проводится в государстве с приходом к власти правительства Ю.ТИМОШЕНКО, “приобрела более системный характер и более мощное влияние на финансовое и психологическое состояние граждан льготных категорий”.