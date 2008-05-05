Если бы выборы в Киеве состоялись сегодня (опрос)

Кандидаты на должность столичного городского председателя Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, Виталий КЛИЧКО и Виктор ПИЛИПИШИН имеют самые высокие рейтинги среди кандидатов на должность мэра Киева.

Об этом сообщает пресс-служба В.ПИЛИПИШИНА со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного Центром общественно-политических технологий «Форум» 25 апреля - 2 мая.

В соответствии с полученными данными, за действующего мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО готовы проголосовать 26,1% респондентов, около 17,1% готовы поддержать на эту должность кандидатуру В.КЛИЧКО, а 13,8% опрошенных отдали бы свои голоса за кандидата от Блока Литвина, председателя Шевченковской райгосадминистрации Виктора ПИЛИПИШИНА.

Комментируя это исследование, социолог-консультант центра Константин КОРЖ отметил, что В.КЛИЧКО отстает от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в 1,2 раза (17,1%), при этом к нему приближается В.ПИЛИПИШИН (13,8%).

К.КОРЖ обратил внимание, что по сравнению с данными, полученными в исследовании на прошлой неделе, действующий мэр потерял в рейтинге 2,2%, В.КЛИЧКО, в свою очередь, потерял 5,6%, а председатель Шевченковской райадминистрации прибавил к своему рейтингу 4,1% голосов респондентов.

Согласно исследованиям, кандидат в мэры Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ может рассчитывать на поддержку 6,2% избирателей. Бывший городской председатель столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО набирает 4,9% голосов. За других кандидатах намерены проголосовать 5,1% респондентов.

Не определились со своим выбором 21,8% опрошенных. Против всех высказались 5% респондентов.

На выборах депутатов Киевсовета, по данным «Форума», Блок Юлии Тимошенко готовы поддержать 21,2% респондентов, Блок Леонида Черновецкого – 18,3%, Блок Виталия Кличко – 16,1%, Блок Литвина – 8,9%.

В то же время за блоки «Наша Украина - Народная самооборона» готовы отдать голоса 4,6% киевлян, Блок Омельченко – 4%, Партию регионов – 3,8%, Коммунистическую партию Украины – 3,1%.

За другие блоки собираются проголосовать 2,2% киевлян.

Не определились 17,8% респондентов.

Всего было опрошено 1 тыс. 100 киевлян. Погрешность выборки – 3,1%.

*** Центр общественно-политических технологий «Форум» работает на рынке социологических исследований Украины 7 лет. К.КОРЖ – кандидат социологических наук, доцент кафедры истории и теории социологии Киевского Национального университета им. Т.Г. Шевченко.