Эксперт: Черновецкому есть чем крыть

Предвыборные программы ведущих кандидатов на должность мэра Киева не содержат никакого креатива и существенно не отличаются одна от другой.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия КУЛИКА.

“Предварительно можно сказать, что особого креатива там не наблюдается”, - сказал эксперт, анализируя программы основных кандидатов в мэры и политических сил, которые идут в Киевсовет.

По словам В.КУЛИКА, накануне праздников в ходе киевских выборов наметилась интересная тенденция: переход от «визуалки» (внешней рекламы) к соревнованию программ. Он отметил, что кандидаты в мэры и политические силы, которые принимают участие в выборах в столице, стали активно популяризировать собственные программные наработки. По его словам, в более выгодной ситуации оказались как сам действующий мэр, так и Блок Леонида Черновецкого. С одной стороны, отметил В.КУЛИК, команда городского председателя сделала ударение именно на программатику и “не сильно играла в «визуалку», а с другой – мэру есть чем “крыть». В качестве программы, сказал эксперт, был использован отчет о проделанной работе. “Кроме того, ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает то, что может сделать уже в кратчайшие сроки. Например, открыть пару-тройку новых станций метро, увеличить поддержку малообеспеченных и т.д. И на выполнение этих обещаний у него есть бюджет”, - сказал он.

В.КУЛИК отметил, что в такой ситуации оппоненты Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО вынуждены умножать обещания мэра. “Предлагать те же программы и проекты, только увеличивая суммы и объемы. Например, команда ЧЕРНОВЕЦКОГО обещает, что до 2010 года завершится строительство долгожданного моста на Троещину, а Александр ТУРЧИНОВ тут же пообещал лично проконтролировать завершение строительства железнодорожно-автомобильного моста через Днепр на участке Киев-Московский – Дарница”, - отметил он. Кроме того, В.КУЛИК напомнил, что Блок Черновецкого пообещал столичным пенсионерам повысить пенсию до 1000 грн., а БЮТ сразу – до 2000 грн. “Власть обещает то, что может выполнить, а оппозиция – вдвое больше и обвиняет власть в бездеятельности”, - отметил он. При этом, по словам эксперта, не только БЮТ использует политическое «умножение», но и другие кандидаты в мэры и политические силы.

Он также сообщил, что Центр исследований проблем гражданского общества в ближайшее время планирует презентовать анализ программ основных кандидатов в мэры и политических сил, которые идут в Киевсовет.