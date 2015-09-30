В Днепропетровске кандидатам от партии "Видродження" отказывают в регистрации

Также отказано в регистрации и кандидату на пост мэра Днепропетровска от партии «Видродження» Анатолию Крупскому.

В то же время Днепропетровская городская избирательная комиссия зарегистрировала «клона» кандидата в мэры Днепропетровска Крупского, который родом из Харьковской области, передает пресс-служба партии.

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Сам Анатолий Крупский назвал данную ситуацию яркой демонстрацией применения административного ресурса и использования «грязных» технологий.

«Мы видим применение административного ресурса, давление на членов ТИК в результате которого мы имеем двойников по кандидатам в мэры, по лидерам нашей партии и даже партию-двойника. Это говорит о том, что используются грязные технологии. Состав нашей команды вероятно, вызывает недовольство действующей власти, они видят в нас конкурентов. Но мы будем работать по закону и победа будет за нами»,- заявил Анатолий Крупский.

Также он отметил, что «Видродження» обжалует данное решение ТИК в суде.

Штаб Днепропетровской областной организации партии «Видродження» предполагает, что данное решение и отказ в регистрации кандидатам от политической силы – следствие сговора между партиями «Блок Петра Порошенко-Солидарность» и «Оппозиционного блока», представители которых председательствуют в ТИК в Днепропетровске и Новомосковске.

Известно, что 29 сентября было полностью отказано в регистрации списка кандидатов в депутаты Новомосковского городского совета и кандидату на должность мэра Новомосковска Сергея Мороза.

Кроме этого, в Днепропетровской области подала документы на регистрацию партия-клон «Всеукраинское объединение «Возрождение Украины», где главой является также клон-однофамилец Куцин, как и в настоящей партии «Видродження».

Фейковый Куцин родом из Тернопольской области.

Настоящий Владимир Семенович Куцин – генеральный директор ПАО «Никопольский завод ферросплавов».