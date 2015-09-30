Яценюк раскритиковал решение Совфеда РФ о направлении российских войск в другие страны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании Кабинета министров.

“Я не могу обойти решение, которое было принято в РФ. Это решение о разрешении Путину направлять российские войска в любые страны мира... После Генассамблеи ООН, после 70-й сессии, принятие такого решения - это еще один шаг к дестабилизации глобальной ситуации, к напряженности в мире, к продолжению военных конфликтов, и Россия несет за это персональную ответственность. Решение о направлении войск, предоставление разрешения российскому президенту посылать войска в любые страны мира, - это шаг к уничтожению глобальной мировой безопасности. Оно является неприемлемым. И реакция международного мирового сообщества должна быть незамедлительной по этому вопросу”, - подчеркнул Яценюк.

Читайте такжеСовет Федерации дал согласие на использование ВВС России в Сирии

Как сообщал УНИАН, Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

Сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В марте 2014 года Совет федерации единогласно дал согласие на обращение Путина об использовании вооруженных сил РФ в Украине.